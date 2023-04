Versuchte Versöhnung: Als Königstransfer sollte Mané den FC Bayern im Sommer auf ein neues Level hieven. Es folgten: Formkrise, Verletzung, gewalttätige Auseinandersetzung mit Leroy Sané, Suspendierung. Nun also beorderte Tuchel seinen vermeintlichen Superstar in die Startelf zurück – und der drängte auf Wiedergutmachung: erst ein Zuspiel auf Müller, der noch von Silvan Widmer abgegrätscht wurde (14.), dann ein Abseitstor (15.), schließlich die Führung per Kopf (29.), nach der Joshua Kimmich seinem Mitspieler aufmunternd auf den selbigen patschte. Auf der Tribüne reichte Sportvorstand Hasan Salihamidžić seinem Chef Oliver Kahn die Hand, als wollte er sagen: Siehst du, der Junge kann es noch.