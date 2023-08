Fußball-Bundesliga Ein Eigentor und Harry Kane bringen Bayern den Sieg gegen Augsburg

Die Bayern gingen dennoch in Führung, waren dafür aber auf Augsburger Mithilfe angewiesen. Serge Gnabry bediente Leroy Sané, der aber aus kurzer Distanz am Augsburger Keeper Finn Dahmen scheiterte. Der Ball sprang vom Torhüter an die Füße von Verteidiger Uduokhai und dann an den Pfosten und über die Torlinie. Uduokhai grätschte noch, der Ball hatte die Linie aber bereits überschritten (32.).