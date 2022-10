In der zweiten Halbzeit spielten die Bayern konsequent weiter, anders als beim 2:2 gegen Dortmund in der Vorwoche gab es am Sonntagabend keinen späten Leistungsabfall. Sané wurde von Choupo-Moting freigespielt und erhöhte aus der Distanz auf 3:0 (53.). Kurz darauf erzielte Sadio Mané, der auf Linksaußen ein starkes Spiel machte, per Lupfer den vierten Treffer. Die Bayern-Offensive lief an diesem Tag ähnlich rund wie zu Saisonbeginn, als die Münchner ihre Gegner regelmäßig überrollten.