Fußball-Bundesliga Musiala trifft schon wieder – Bayern schlägt Wolfsburg souverän

Nach einer Schweigeminute in Gedenken an den kürzlich verstorbenen ehemaligen Bayern-Präsidenten Willi O. Hoffmann rollte der Ball in München – und zwar beinahe ins Tor von Manuel Neuer: Wolfsburgs Außenstürmer Patrick Wimmer legte im Strafraum per Kopf quer, Alphonso Davies fälschte den Ball an den Außenpfosten ab (4.).