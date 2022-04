Wenige Tage nach dem enttäuschenden Champions-League-Aus gegen den FC Villarreal hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Bei der akut abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld gewann das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Ostersonntag 3:0 (2:0).

Die Bayern hatten vor dem Meisterschaftsspiel eine unruhige Woche hinter sich gebracht. Nach dem großen Frust in der Königsklasse sorgten Morddrohungen gegen Trainer Nagelsmann und die offenbar noch immer ausstehende Entscheidung im Vertragspoker von Star-Stürmer Robert Lewandowski in den letzten Tagen für zusätzliche Störgeräusche.

Auf dem Feld ließen sich die Bayern davon nichts anmerken und kamen schon in der Anfangsphase zu Chancen im Minutentakt. Die beste verpasste Lewandowski (8.), als sein Kopfball von Torwart Stefan Ortega an die Latte gelenkt wurde. Die Münchner Führung besorgte dann ein Eigentor – Laursen schob den Ball nach einem Kopfball von Alphonso Davies mit dem Oberkörper über die Linie (12.). Der Treffer wurde allerdings nach vermeintlicher Abseitsposition erst durch den Video-Schiedsrichter anerkannt. Pechvogel Laursen musste noch vor der Pause mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.

Die Bayern setzten in der Folge direkt nach, gegen unsortierte Bielefelder ließ die Chancenverwertung allerdings zu wünschen übrig. Leon Goretzka bemühte sich mittig aus zehn Metern, erneut parierte Ortega (17.). Danach verpassten Lewandowski und Alphonso Davies eine Hereingabe von Thomas Müller (26.), Serge Gnabry wiederum verdribbelte sich in der Bielefelder Abwehr (29.).

Bielefeld traf zum Ausgleich – der Treffer zählte wegen Abseits nicht

Arminia verlagerte sich auf Konterversuche. Ein Treffer Masaya Okugawa wurde aber wegen Abseits aberkannt (43.). Kurz danach hielten die Zuschauer den Atem an: Bei einem Zweikampf in der Luft traf Bayerns Tanguy Nianzou Fabian Kunze mit dem Ellenbogen am Kopf. Kunze musste nach mehreren Minuten Behandlung mit der Trage vom Platz geholt werden. In den vergangenen Wochen hatten sich bei Arminia bereits Fabian Klos und Cedric Brunner schwere Kopfverletzungen zugezogen.