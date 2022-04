Niederlage gegen den FC Bayern Bielefelds Tragik rückt die Münchner Luxusprobleme ins Verhältnis

Die erste Hälfte: So hatten die Bayern doch etwas, worum sie spielen konnten: Ihre Reputation, so sich diese denn an einem Ostersonntag in Bielefeld wiederherstellen ließ. Und das taten sie in den Anfangsminuten mit merklicher Wut im Bauch. Bielefeld kam weder an den Ball noch in die Zweikämpfe, Lewandowski traf nur deshalb nicht, weil Stefan Ortega seinen Kopfball in derselben Aktion an Latte und Pfosten lenkte (8.). Immer wieder gelangen dem zuletzt schwächelnden Joshua Kimmich seine heiß geliebten Chipbälle hinter die Abwehr, ein solcher leitete auch die Szene ein, die nach VAR-Überprüfung zu Jacob Laursens Eigentor führte (10.). Es folgten ein zehnminütiges Chancenfeuerwerk – und dann viel Leerlauf, ehe Serge Gnabrys Treffer in der Nachspielzeit ebenfalls der Videoüberprüfung standhielt (45.+6).