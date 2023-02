Schalkes Hackentreffer war wunderbar anzuschauen und auch das 1:0 war sehenswert: Michael Frey flankte aus vollem Lauf von der linken Seite und fand Drexler in der Mitte, der die hohe Hereingabe mit einem wuchtigen Kopfball ins Tor brachte (10.). Rodrigo Zalazar hätte später beinahe das 2:0 erzielt, scheiterte aber an Fabian Bredlow im Stuttgarter Tor (35.). Dann gelang Bülter sein so eleganter Abschluss (43.).