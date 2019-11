Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens bekam an seinem 66. Geburtstag nicht nur ein Ständchen gesungen, sondern durfte auch einen Sieg seines Klubs bejubeln. Zum Auftakt des 13. Spieltags gewann Schalke 2:1 (1:1) gegen Union Berlin. Benito Raman erzielte die Führung für Gastgeber (23. Spielminute), Marcus Ingvartsen traf per Foulelfmeter zum Ausgleich (36.). Das späte Siegtorerzielte dann Suat Serdar (86.) Schalke ist vorerst auf Rang zwei, Union liegt auf Platz elf.

Nach einem Pass von Schalke-Torwart Alexander Nübel in die Füße von Unions Ingvartsen wären die Gäste fast nach nicht einmal vier Minuten in Führung gegangen. Ingvartsens Schuss wurde aber von Matija Nastasic gerade noch abgefälscht, sodass der Ball knapp am Tor vorbeiging. Union Berlin war in der Folge das Selbstvertrauen nach vier Siegen am Stück anzumerken. Nach 20 Minuten hatten die Gäste schon vier Torschüsse abgegeben, Schalke noch keinen.

Mit der ersten Chance ging der Gastgeber in Führung. Eine zu kurze Kopfballabwehr nahm Raman aus knapp 16 Metern per Gewaltschuss direkt - und traf sehenswert unter die Latte. Union blieb das bessere Team - und glich nach einem äußerst fragwürdigen Elfmeterpfiff aus. Robert Andrich war schon abgehoben, bevor es zur Berührung mit Nastasic kam. Schiedsrichter Daniel Schlager überprüfte die Situation nicht am Bildschirm. Ingvartsen verwandelte sicher.

Schalke marschiert, Union kontert

In der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Schalke nach einer der wenigen Unsicherheiten in der Gästedefensive noch die Chance zu Führung. Aber sowohl Weston McKennie als auch Ozan Kabak brachten den Ball nicht im Tor unter.

Nach der Pause sahen die Zuschauer, unter ihnen Clemens Tönnies, der erstmals nach seiner selbst auferlegten dreimonatigen Auszeit im Stadion war, eine Schalker Mannschaft im Vorwärtsgang. Raman (51. und 59.) hatte gleich zwei gute Chancen. Union Berlin verlegte sich im zweiten Spielabschnitt auf Konter - und hätte fast die Führung erzielt. Kabak rettete in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Marius Bülter (61.). Schalke spielte weiter nach vorne und wurde vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit von Serdar erlöst.

FC Schalke 04 - Union Berlin 2:1 (1:0)

1:0 Raman (23.)

1:1 Ingvartsen (36., Foulelfmeter)

2:1 Serdar (86.)

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Mascarell, McKennie - Caligiuri, Serdar, Harit (90+1 Becker) - Raman( 84. Kutucu)

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck (26. Hübner), Subotic - Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz - Ingvartsen - Bülter (70. Becker), Andersson (86. Ujah)

Schiedsrichter: Schlager

Gelbe Karten: McKennie / Schlotterbeck, Andersson, Hübner, Friedrich

Zuschauer: 61.837