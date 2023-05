In der Fußball-Bundesliga kam es am Freitagabend zu einer seltenen Ansetzung mit gleich zwei Spielen. Abstiegskandidat FC Schalke 04 kam danke eines engagierten Auftritts und eines Elfmetertreffers nach Videobeweis in der Nachspielzeit zu einem 3:2 (1:0)-Sieg beim 1. FSV Mainz 05. Der 1. FC Köln fügte Bayer Leverkusen mit dem 2:1 (2:1)-Sieg die erste Bundesliga-Niederlage seit zehn Spieltagen zu.