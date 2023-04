Schalke-Keeper Fährmann muss raus

Schalke war vor dem Tor sehr effizient – anders die Berliner, die auch zu Chancen kamen. Jovetić traf per Kopf den Pfosten, der Treffer hätte aber nicht gezählt, weil der Ball zuvor im Aus war (8.). In der 22. Minute sorgte erneut Jovetić für Gefahr, als er aus 14 Metern abzog, aber am stark parierenden Schalke-Keeper Ralf Fährmann scheiterte. Für Fährmann war kurze Zeit später Feierabend, der Keeper musste mit einer Verletzung an den Adduktoren raus und wurde von Alexander Schwolow ersetzt (34.).

Nach der hitzigen Anfangsphase verflachte das Spiel etwas. Schalkes Dominick Drexler köpfte nach Vorarbeit des starken Bülter knapp vorbei (32.). Von der Hertha kam lange nichts, ehe Jovetić kurz vor der Halbzeit zuschlug: Schalke bekam den Ball nicht weg, Jovetić setzte stark nach, holte sich den Ball am linken Strafraumeck, zog nach innen und schlenzte ins rechte Toreck (45.+4.).