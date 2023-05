Auch in der zweiten Hälfte vergab der VfB gute Chancen, etwa durch Chris Führich, dessen Versuch Baumann stark parierte (62.). Stuttgart bestimmte das Spiel – den Treffer machte aber Hoffenheim mit seiner ersten Chance. Ihlas Bebou verwandelte eine Flanke per Kopf (75.). Danach nutzte der VfB mal eine seiner Chancen. Der eingewechselte Tiago Tomás glich nach einem langen Ball aus (80.). Danach ließ der VfB noch einiges liegen – und muss nun in die Relegation.