Der FC Schalke 04 hat gegen den 1. FC Köln die Tabellenführung verpasst. Beim 1:1 (0:0) gegen den Aufsteiger hatte Suat Serdar Schalke in Führung gebracht (71. Minute), Jonas Hector köpfte in der Nachspielzeit den Ausgleich (90.+2).

Die Königsblauen haben damit den fünften Bundesliga-Sieg in Folge verfehlt. Durch den Sieg wäre der Klub durch die Punktverluste der Konkurrenz an die Spitze der Tabelle gesprungen. Erstmals seit neun Jahren. So ist Schalke punktgleich mit Bayern München, SC Freiburg und RB Leipzig Vierter.

Gegen Köln brauchte das Team von Trainer David Wagner zunächst etwas, um in die Partie zu kommen. Defensiv stand Schalke größtenteils sicher, kamen dennoch Schüsse der Kölner auf das Tor, zeigte Alexander Nübel starke Paraden.

So hatten die Königsblauen Glück, als Kingsley Ehizibue für Köln auf den stark reagierenden Schalker Keeper Alexander Nübel zielte (21.), der den Ball mit seiner Schulter abwehrte. Bis dahin lief die Partie auf Augenhöhe. Zwar hatte Schalke etwas mehr Ballbesitz, kam aber nicht zwingend vor das gegnerische Tor, während auch Köln immer wieder den Weg nach vorne suchte.

Der Höhepunkt der ersten Hälfte war ein Freistoß von Schalkes Daniel Caligiuri. Jonas Hector verlängerte den Ball aufs eigene Tor, Keeper Timo Horn konnte nur zuschaue - der Ball klatschte jedoch an den Torpfosten (31.). Aber nicht nur die Schrecksekunden, auch die Abschlüsse und der Ballbesitz waren im ersten Durchgang ausgeglichen verteilt, sodass das Remis zur Pause gerechtfertigt war.

In der zweiten Halbzeit drückte Schalke auf die Führung: Kenny spielte die Kugel auf Serdar, der das Leder über seinen Gegenspieler hinweg in den Lauf von Caligiuri spielt. Doch Burgstaller verfehlte in der Mitte deutlich (55.).

Schalkes Trainer David Wagner erhöhte mit Beginn der zweiten Halbzeit das Risiko und brachte mit Kutucu einen weiteren Stürmer (61.) Das sollte sich auszahlen: Nach einem Standard von Bastian Oczipka kam der Ball zu Salif Sané, der das Leder auf den zweiten Pfosten verlängerte. Serdar wartete am zweiten Pfosten und nickte ein (71.).

Auf der Gegenseite verhinderte Nübel in der Nachspielzeit mit einer klasse Parade gegen Anthony Modeste zunächst den Ausgleich, gegen die folgende Ecke war er aber machtlos. Hector traf diesmal nicht den Pfosten, sondern ins Netz. Köln bleibt durch den Punkt auf Rang 17.

FC Schalke - 1. FC Köln 1:1 (0:0)

1:0 Serdar (71.)

1:1 Hector (90.+2)

Gelsenkirchen: Nübel - Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell - Caligiuri (61. Kutucu), Serdar - Harit - Burgstaller, Uth (46. McKennie)

Köln: Horn - Ehizbue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Schaub, Hector, Skhiri, Kainz - Schindler, Terodde

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karten: Kenny, Serdar, Sané, Oczipka / Terodde, Katterbach

Zuschauer: 61.883 (ausverkauft)