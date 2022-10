Auch unter dem neuen Trainer Thomas Reis kommt der FC Schalke 04 in der Bundesliga noch nicht wieder auf die Beine. Zwar präsentierten sich die Schalker beim 0:2 (0:1) gegen den SC Freiburg defensiv lange ordentlich, den schwachen Angriff (erst elf Tore in der Bundesliga) konnte aber auch Reis nicht beleben. Mann des Spiels war Freiburgs Vincenzo Grifo, der erst per Schlenzer (45.+1. Minute) und dann vom Elfmeterpunkt traf (61.).