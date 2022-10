Reis war von 2019 bis 2022 Chefcoach beim VfL Bochum. In diese Zeit fällt die Bundesliga-Rückkehr der Bochumer, zudem hielt Reis mit dem Klub in der vergangenen Saison die Liga. In der aktuellen Saison verlor die Mannschaft die ersten sechs Spiele; Reis musste gehen. Zum Ex-Trainer des VfL soll Schalke bereits im Sommer Kontakt gehabt haben, damals wollten die Bochumer Reis aber nicht ziehen lassen.