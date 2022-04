Union Berlin hat das Duell der Hauptstadtklubs in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC 4:1 (1:0) gewonnen. Die Tore im voll besetzten Olympiastadion schossen allesamt Unioner: Genki Haraguchi legte in der 31. Minute vor, Timo Baumgartl brachte Hertha mit einem Eigentor wieder ins Spiel (49. Minute), bevor Grischa Prömel (53.), Sheraldo Becker (74.) und der eingewechselte Sven Michel (85.) den Derby-Sieg perfekt machten.

So bleibt die Hertha als 17. im Tabellenkeller hängen. Union, nun auf Rang sieben, nähert sich Punkt für Punkt der erneuten Europapokal-Qualifikation.

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Spielgeschehen und kamen zu etlichen Großchancen. Hertha muss sich bei dem 20 Jahre alten Torwart Marcel Lotka bedanken, der mit zahlreichen überragenden Paraden den Führungstreffer bis zur 31 Minuten hinauszögern konnte. Als aber Haraguchi eine scharfe Flanke einköpfte, konnte Lotka nur noch zuschauen. Auch danach hätte Union mehrfach nachlegen können – und müssen. Stattdessen schoss Unions Baumgartl sich bei einem Klärungsversuch nach der Halbzeitpause den Ball an die Schulter und lenkte ihn so ins eigene Netz (49.).