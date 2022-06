Der FC Schalke 04 hat Frank Kramer als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 50-Jährige erhält beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag über zwei Saisons bis 2024 und soll die Gelsenkirchener in der Liga halten. »Erfolg bedeutet in unserer aktuellen Situation der Klassenerhalt 2022/2023 – nur darum wird es gehen«, formulierte Sportvorstand Peter Knäbel die Erwartung an den neuen Coach.