Eintracht Frankfurt setzt sich weiter in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga fest. Gegen Werder Bremen gewann die Mannschaft von Oliver Glasner mühelos 2:0 (1:0). Ein Eigentor von Marco Friedl in der siebten Minute brachte Frankfurt früh in Führung, in der zweiten Hälfte legte Torjäger Kolo Muani mit seinem zehnten Saisontreffer das 2:0 nach (52. Minute). Von Werder ging an diesem Tag keine Gefahr aus.