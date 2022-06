Norwegischer Meistertrainer Bayern-Frauen verpflichten Alexander Straus

»Als Teil eines großen Klubs wie dem FC Bayern muss es immer unser Ziel sein, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen«, sagte der neue Coach der Münchnerinnen, der zuletzt bei Brann eine historische Saison mit 17 Siegen aus 18 Spielen hinlegte.

Die vergangene Saison verlief enttäuschend

Die Verpflichtung von Straus unterstreicht die Ambitionen der Bayern, die eine enttäuschende Saison hinter sich haben. In der Liga landete der FCB hinter dem VfL Wolfsburg auf dem zweiten Platz. In der Liga setzte es gar ein 0:6 in Wolfsburg. In der Champions League war im Viertelfinale gegen Paris St. Germain Endstation. Auch im Pokal war Wolfsburg in dieser Saison eine Nummer zu groß. Straus soll für frische Impulse sorgen. »Mit einem internationalen Blickwinkel und Erfahrungen aus unterschiedlichsten Bereichen werden wir mit ihm weiter wachsen können«, glaubt Bianca Rech, die Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen.