Gesundheitsminister beraten über DFL-Konzept Rückkehr der Fans ins Stadion? Die Mehrheit der Minister sieht das offenbar "kritisch"

Am Nachmittag beraten die Gesundheitsminister der Länder über eine Wiederzulassung von Zuschauern in den Fußballstadien. Schon vorher deutet sich an: Die Bedenken wachsen mit den Infektionszahlen.