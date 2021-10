2. Fußball-Bundesliga HSV verspielt Führung gegen Düsseldorf in Überzahl

Im dritten Ligaspiel in Folge blieb der Hamburger SV ohne Sieg, obwohl Düsseldorf mehr als 65 Minuten in Unterzahl spielte. Das lag auch an Khaled Narey, der exemplarisch für die Kaderpolitik des HSV stehen könnte.