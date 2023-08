Kane war am Freitagabend mit einiger Verzögerung in München gelandet. Für den ersten Teil des Medizinchecks fuhr er dann um 19.51 Uhr am Krankenhaus Barmherzige Brüder vor, erst nach 22.00 Uhr kam er schließlich auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße an. Laut eines Berichts der britischen Zeitung »The Independent« soll Kane den Vertrag Samstagnacht um 02.00 Uhr unterzeichnet haben.