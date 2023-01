Hertha bereitet sich auf die Rückrunde vor

Mit insgesamt 28 Spielern, darunter vier Torhütern, sind die Berliner bis zum 14. Januar zu Gast im Camp in der IMG Academy in Bradenton bei Tampa. In der Zeit stehen vier Testspiele auf dem Programm. »Wir freuen uns auf das Trainingslager und wollen die Möglichkeit nutzen, um intensiv an Schwerpunkten zu arbeiten: Dazu gehört vor allem die Präzision im Offensivspiel«, sagte Schwarz.