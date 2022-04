Fußball-Bundesliga Magaths Hertha gewinnt Schlüsselspiel gegen Stuttgart

Den Führungstreffer erzielte Davie Selke, und er erzielte ihn früh: Er fiel bereits in der 5. Minute und war die bis dahin schon zweite gute Chance der Hertha. Vor ihm hatte Marc-Oliver Kempf nach einem Standard knapp am Tor vorbeigeköpft (3. Minute); kurz darauf flankte Marvin Plattenhardt von der linken Seite scharf in den Strafraum, wo Selke heransprintete und den Ball ins Tor schoss. Zwar wurde er zunächst zurückgepfiffen, dann aber stellte sich heraus, dass der Angreifer nicht im Abseits gestanden hatte – der Treffer zählte. Es war Selkes Dritter in der laufenden Bundesligasaison.