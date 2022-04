In dieser Szene war Hertha BSC am längeren Hebel

Als Abstiegs-Endspiel war das Duell am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga vorher schon benannt worden. Aber nach dem Unentschieden zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC bleibt der Kampf um den Klassenerhalt noch offen. Düster sieht es trotz eines Remis für den VfB Stuttgart aus. Bayern München leistete sich bei Mainz 05 einen überraschenden Ausrutscher.

Hertha BSC hat einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt getan, mit dem 1:1 bei Arminia Bielefeld ist das Team von Felix Magath allerdings noch nicht komplett gerettet. Die Arminia verharrt dagegen auf Rang 17 und muss darauf hoffen, noch den Sprung in die Relegation zu schaffen.

Lucas Tousart sorgte für die Führung der Berliner, als er in der 53. Minute zum 1:0 einköpfte. In der Nachspielzeit konternten die Bielefelder mit dem 1:1 durch Joakim Nilsson. Trainer Magath setzte damit seine Rettungsmission fort, die er vor sieben Wochen begonnen hatte. Die nacheinander folgenden Duelle mit den direkten Konkurrenten Augsburg, Stuttgart und Bielefeld hat Hertha alle ungeschlagen überstanden.

Es war ein schwaches Bundesligaspiel. Die Arminia mit ihrem neuen Trainer Marco Kostmann war zwar bemüht, aber in der Offensive einfach zu harmlos. Für Bielefeld stehen die Zeichen trotz des späten Remis nach wie vor auf Abstieg.

Für den VfB Stuttgart bleibt die Situation im Abstiegskampf bedrohlich. Nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg bleibt der VfB auf dem Relegationsrang 16 hängen, der Abstand zum rettenden Platz 15 beträgt nun schon fünf Zähler. Wolfsburgs Abwehrspieler Anthony Brooks sorgte für einen frühen Rückschlag zulasten des VfB. Bei seinem Treffer zeigte sich die Stuttgarter Abwehr wie so oft in dieser Saison nicht konsequent in ihrem Deckungsverhalten. Nach einer Ecke von Maximilian Arnold konnte Brooks fast unbedrängt einköpfen.

Der VfB zeigte sich konfus, aber gab zumindest nicht auf und wurde dafür in der 89. Minute belohnt. Chris Führich war kurz zuvor eingewechselt worden und traf zum Remis.

Die zehnte Meisterschaft in Folge hat der FC Bayern eingefahren, in Champions League und DFB-Pokal spielt er in dieser Saison keine Rolle mehr: So war das Auswärtsspiel in Mainz vor allem für einige Ersatzspieler eine Chance, sich im Wettkampf zu beweisen. Doch das ging schief. Unter anderem Torwart Sven Ulreich, Marcel Sabitzer und Eric-Maxim Choupo-Moting standen in der Bayern-Startelf, die gegen den FSV große Probleme hatte. Nach zwei Aluminium-Treffern von Jonathan Burkardt und Alexander Hack erzielte Burkardt in der 18. Minute die zu diesem Zeitpunkt bereits überfällige Mainzer Führung. Neun Minuten später lag der Ball nach einer Freistoß-Flanke erneut im Bayern-Tor, diesmal durfte Moussa Niakhaté aus kurzer Distanz unbedrängt einschieben.

Das 1:2 gelang dem FC Bayern mit einer schönen Kombination über mehrere Stationen. Im Strafraum legte Choupo-Moting quer zu Robert Lewandowski, der seinen Gegenspieler mit einer Drehung aussteigen ließ und per Flachschuss vollendete (33.). Für Lewandowski, dessen Zukunft in München unklar ist, war es bereits der 34. Saisontreffer in der Liga. Danach jubelte wieder Mainz: Leroy Sané verlor den Ball am gegnerischen Strafraum und am Ende der Umschaltsituation war Leandro Barreiro der Torschütze, der bei seinem abgefälschten Schuss viel Glück hatte (57.). Die Bayern-Niederlage hätte danach noch höher ausfallen können, so vergab unter anderem Karim Onisiwo bei einem Lattentreffer eine weitere Großchance (71.).

Borussia Dortmund kann nicht mehr Meister werden, Bochum nicht mehr absteigen, und so wurde es eine sehr unterhaltsame Begegnung, die mit einem frühen Tor begann: Ein langer Abschlag von Torwart Manuel Riemann führte zu Raumgewinn auf dem rechten Flügel, von dort flankte Takuma Asano zu Sebastian Polter und der vollendete den Angriff per Kopf (3.). Das 0:2 folgte schnell: Wieder war es Asano mit der Torvorlage, diesmal passte er in den Rücken des Strafraums zu Gerrit Holtmann, der den Ball mit viel Gefühl ins rechte Eck schoss (8.). Auch der BVB war nun im Spiel angekommen, und mit zwei verwandelten Elfmetern (19./30.) brachte Doppeltorschütze Erling Haaland sein Team zurück. Dortmund war nun überlegen und Haaland belohnte die Dominanz in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer nach Pass von Marco Reus. Aber der VfL gab nicht auf und kam nach einem Treffer von Jürgen Locadia (81.) zum Ausgleich. Noch nicht genug? Die Bochumer jedenfalls nicht. Per Elfmeter sorgte Milos Pantovic für den VfL-Sieg (85.).

Am Freitagabend durfte der 1. FC Köln vom Sofa aus verfolgen, wie Union Berlin beim 1:1 gegen Fürth einen kräftigen Rückschlag im Europapokal-Kampf hinnehmen musste. Diese Vorlage ließ das Team von Trainer Steffen Baumgart nicht liegen, nach Toren von Jan Thielmann und Mark Uth lagen die Kölner bereits nach 15 Minuten komfortabel in Führung. Für das 3:0 sorgte Anthony Modeste, der einen Elfmeter herausholte und diesen anschließend verwandelte (63.). In der 77. Minute war der Kölner Angreifer erneut erfolgreich. Für Augsburg traf Florian Niederlechner (73.). Damit springt Köln auf Platz sechs, Augsburg hat den Ligaverbleib nach dem Remis des VfB Stuttgart fast sicher.