Ein Erfolg hätte einen riesigen Schritt in Richtung Champions League bedeutet, aber Union hat ihn verpasst: Bei der TSG unterlagen die Berliner und liefern sich damit am letzten Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Freiburg um die Königsklasse, beide Teams gehen punktgleich ins Wochenende. Union (gegen Bremen) hat aber ein um vier Treffer besseres Torverhältnis als der SC (spielt in Frankfurt).

In Hoffenheim erzielte Ihlas Bebou das 1:0 (23.), für das 2:0 sorgte Andrej Kramaric per Strafstoß (36.). Kurz vor der Pause verkürzte Danilho Doekhi per Kopf nach einer perfekt getretenen Ecke von Unions Kapitän Christopher Trimmel (45.+4), aber zum Remis reichte das nicht. Kramaric erhöhte (90.), Aissa Laidouni (90.+5) und Munas Dabbur (90.+9) sorgten für den Endstand. Die TSG darf sich über den Sieg besonders freuen: Er bedeutet den sicheren Klassenerhalt für Hoffenheim.