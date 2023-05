In einem von Anfang an wilden Spiel brachte der Ex-Herthaner Davie Selke die Kölner per Kopf früh in Führung (8. Spielminute). Der Treffer gab dem 1. FC Köln aber keine Sicherheit, stattdessen spielten plötzlich auch die Berliner mit. Marco Richter dribbelte sehenswert und fand Lucas Tousart, dem der Ausgleich gelang (18.).