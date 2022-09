Mit einem hohen Ball Richtung Hertha-Strafraum versuchten die Mainzer in der Nachspielzeit, noch zu einem Abschluss zu kommen. Und es gelang: Von der linken Seite kam eine Flanke zu Karim Onisiwo, der Ball prallte aber zurück nach außen. Dort lief Caci an der Ecke des Fünfmeterraums an und nahm den Ball mit der rechten Innenseite volley. Der Franzose traf flach in die lange Ecke, kein Berliner kam noch dazwischen (90.+4).