Europas Fußballmarkt wächst weiter. Und auch die Bundesliga ist im Umsatz-Ranking der europäischen Topligen vorgerückt. Das geht aus einem Report für die Saison 2017/2018 hervor, den das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte veröffentlichte.

Demnach stieg der Gesamtumsatz der Bundesliga im Vergleich zur Saison 2016/2017 um 13 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Sie zog damit nach einem Jahr auf Rang drei wieder an der spanischen Primera División (3,07 Milliarden Euro/plus sieben Prozent) vorbei. Unangefochten Erster bleibt die englische Premier League, die mit 5,44 Milliarden Euro rund 72 Prozent mehr erlöste als die Bundesliga.

Grund für den Umsatzsprung in der Bundesliga ist laut Deloitte unter anderem der Start des Medienrechtsvertrags 2017. Zugleich arbeiteten die 18 Klubs so profitabel wie nie. Umsatzstärkster Klub Europas ist nach Deloitte-Angaben aus dem Januar Real Madrid vor Manchester City. Der FC Bayern folgt hinter dem FC Barcelona auf Rang vier.

Im Vergleich mit den anderen großen Ligen in Europa wirtschafte die Bundesliga den Angaben zufolge eher konservativ und erziele ein stärkeres Gleichgewicht zwischen den einzelnen Erlösquellen. Unter anderem war die Bundesliga mit durchschnittlich 43.879 Zuschauern pro Spiel top und lag in diesem Bereich vor der Premier League (38.495 Zuschauer).

Der Gesamtumsatz auf Europas Fußballmarkt kletterte erneut auf Rekordhöhe. Er stieg um elf Prozent auf 28,4 Milliarden Euro. Davon machen die fünf Topligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich mit insgesamt 15,6 Milliarden Euro (plus sechs Prozent) mehr als die Hälfte aus. Zu der Steigerung in Europa trug auch die Fußball-WM in Russland bei.