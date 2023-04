FC Bayern ringt Hertha BSC nieder Joshua Kimmich macht Ernst

Zurückgemeldet: Bislang war es nicht die Saison des Joshua Kimmich. In der Hinrunde das aggressive Reklamieren von Fouls, zuletzt ein provokanter Jubel in Richtung der Fans des SC Freiburg: der Ausnahmefußballer des FC Bayern zog eine Menge Kritik auf sich, noch dazu gibt es Zweifel daran, ob sein Defensiveifer für die sportlichen Ziele des FC Bayern ausreichend ist. Gegen Hertha BSC war Kimmich defensiv nicht gefragt, nahm dann aber die Harmlosigkeit seiner Teamkollegen persönlich und das Titelrennen in die eigene Hand. Einem herrlichen Chipball auf Serge Gnabry (69.) folgte ein Traumpass auf Kingsley Coman (79.), beide Zuspiele endeten mit dem Torerfolg. So viel Werbung für Chips hat an der Säbener Straße seit Bastian Schweinsteiger niemand geliefert.