Zuletzt hatte es Gerüchte um Interesse aus europäischen Topligen an Brandt gegeben. So sollen etwa die Premier-League-Klubs FC Arsenal, Tottenham Hotspur und Newcastle United am Mittelfeldspieler interessiert gewesen sein. Wettbewerbsübergreifend hat Brandt in der laufenden Spielzeit in 35 Spielen neun Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet.