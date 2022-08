Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine ähnliche Spielanlage: nach Ballverlusten zogen sie sich blitzschnell zurück und attackierten dann dicht gestaffelt den Gegner. Ein Durchkommen war so nur schwer möglich, so neutralisierten sich beide Mannschaften in der ersten Hälfte. Während Mainz immer wieder versuchte, hinter der letzten Linie von Union zu Flanken zu kommen, lief Union beständig gegen die Mainzer Abwehr an und hoffte auf Fehler.