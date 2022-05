Die beiden Europa-League-Hoffnungen der Fußball-Bundesliga haben ihre Generalproben vor den Halbfinal-Rückspielen jeweils verpatzt. Während Eintracht Frankfurt die 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen wohl verkraften kann, könnte sich das 1:2 in Mönchengladbach für RB Leipzig noch rächen: Durch den Ausrutscher muss RB den SC Freiburg in der Tabelle passieren lassen und steht als Fünfter nun außerhalb der Champions-League-Plätze.

In Mönchengladbach wurde es bereits vor Anpfiff interessant: Sportdirektor Roland Virkus bestätigte dem Streamingdienst DAZN , dass Nationalspieler Matthias Ginter sich für einen neuen Klub entschieden habe. »Wir haben kurz gesprochen und er hat mir gesagt, was er machen wird«, sagte Virkus über den Verteidiger, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Fohlen nicht verlängern wird. Medienberichten zufolge ist der SC Freiburg Favorit auf eine Verpflichtung, Ginter würde den zu Borussia Dortmund gewechselten Nico Schlotterbeck ersetzen.

Gegen eine im Vergleich zum Europa-League-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers auf fünf Positionen veränderte Leipziger Mannschaften zeigten sich die Gladbacher überraschend ballsicher und ließen wenig zu. Einzig Christopher Nkunku , Leipzigs gefährlichster Mann in der laufenden Spielzeit, traf mit einem von Ramy Bensebaini abgefälschten Schuss (36.), Jonas Hofmann brachte die Borussia nach schönem Zuspiel von Embolo allerdings noch vor der Pause wieder in Führung (45.+2).

In Hälfte zwei schien die Partie dann in Richtung der Leipziger zu kippen, die nun besser ins Spiel fanden und ab der 64. Minute in Überzahl agierten: Nico Elvedi hatte sich als letzter Mann mit einer Grätsche zu helfen versucht, dabei aber nur Nkunku getroffen. Der fällige Freistoß brachte RB nichts ein, für die Notbremse sah Elvedi jedoch die Rote Karte. Statt des Ausgleichs fiel dann die Entscheidung zu Gladbacher Gunsten: Hofmanns zweiter Treffer besiegelte die Leipziger Pleite (78.).

Auch für Eintracht Frankfurt ist die Champions League noch drin – allerdings müssten die Hessen dafür die Europa League gewinnen. In der Liga geht es für das Team von Oliver Glasner um nichts mehr, und das sah man der Startelf auch an: Gleich achtmal rotierte Glasner im Vergleich zum 2:1-Erfolg am Donnerstag bei West Ham United, Ragnar Ache gab im Sturm sein Startelf-Debüt in der Bundesliga.