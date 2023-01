Fußball-Bundesliga Leipzigs Szoboszlai entscheidet Spiel gegen schwache Stuttgarter

In der zweiten Hälfte nutzte Stuttgart dann beinahe die erste Möglichkeit bei einer noch schlafenden Leipziger Hintermannschaft zum Ausgleich, doch Nikolas Narteys Schuss ging links am Tor vorbei (46.). Auf der anderen Seite ging es dann zu einfach für Leipzig: Josha Vagnomans missglückte Abwehraktion per Kopf landete über Silva bei Szoboszlai, der den Ball gekonnt annahm und mit dem zweiten Kontakt von der Strafraumgrenze ins linke Toreck schoss – VfB-Schlussmann Müller war diesmal chancenlos (49.).

Nach einer Nartey-Hereingabe war Josko Gvardiol dann mit der Hand am Ball. Führich verwandelte den fälligen Elfmeter unten links zum 1:2-Anschluss für den VfB (68.). RB-Torwart Blaswich hatte die Ecke geahnt, kam aber zu spät. Stuttgart wirkte nun wacher, schenkte denn Ballbesitz aber schnell wieder an Leipzig ab, das letztlich verdient gewann. Es war der achte Sieg Leipzigs im achten Spiel gegen den VfB. RB Leipzig ist damit seit 16 Pflichtspielen ungeschlagen.