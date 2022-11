Die Gäste waren zu Beginn harmlos, und auch die Kölner wirkten nach ebenfalls zahlreichen englischen Wochen bedacht, das Spiel zu kontrollieren. Der Ball sowie die erste Chance durch Sargis Adamyan (9.) gehörte der Heimelf, Bayer-Torhüter Lukáš Hrádecký parierte.

Leverkusens fehlende Raumaufteilung rächte sich nach einer halben Stunde: Schmitz nahm eine Flanke Adamyans am entlegenen Strafraumeck mit der Brust an und vollendete mit feiner Schusstechnik direkt ins linke Eck. Es war Schmitz' erstes Tor im 93. Bundesligaspiel und der erste Pflichtspieltreffer seit Mai 2014, damals noch für die zweite Mannschaft des FC Bayern München in der Regionalliga.