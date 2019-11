Nach einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ist Achim Beierlorzer vor zwei Wochen als Trainer des 1. FC Köln freigestellt worden. Nun hat sich der 52-Jährige an der Seitenlinie von Mainz 05 revanchiert: Im ersten Spiel bei seinem neuen Klub gewann Beierlorzers Team 5:1 (1:0) gegen eben jenes Hoffenheim, das ihn in Köln den Job gekostet hatte.

Um den Sonntagabend der Hoffenheimer zusammenzufassen, genügt die Szene des Mainzer 2:0. Jeremiah St. Juste brachte eine Flanke von der rechten Seite in die Mitte, wo Robin Quaison verpasste. Am zweiten Pfosten versuchte Kaderabek, mit einer Art Seitfallzieher zu klären, schlug mit dem Fuß jedoch am Ball vorbei, der vom Kopf des Rechtsverteidigers in das Tor prallte (52. Minute).

Es war nicht die einzige Kuriosität in Sinsheim. Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder sorgte mit seiner ungewöhnlichen Aufstellung für Aufsehen, der etatmäßige Innenverteidiger Kevin Akpoguma startete als Linksaußen. Der Versuch wurde jedoch nach der Halbzeit abgebrochen.

Uwe Anspach/DPA Vier Tore in Untzerzahl

Da hatte Levin Öztunali die Mainzer bereits in Führung gebracht: Nach einer klasse Kombination über Robin Quaison und Karim Onisiwo erzielte er aus spitzem Winkel ins lange Eck zur Führung (33.). Und da war der Mainzer Ridle Baku bereits vom Platz geflogen, nachdem der Videoassistent nach einem groben Foul an Sebastian Rudy intervenierte und Schiedsrichter Bastian Dankert dem 21-Jährigen statt Gelb die Rote Karte zeigte (45.+1).

Dennoch gelang es den Hoffenheimern nicht, zurück in das Spiel zu kommen. Zwar gingen sie im Angriff hohes Risiko, scheiterten immer wieder am starken Mainzer Keeper Robin Zentner.

Stattdessen wurde Hoffenheim von den Mainzern ausgekontert. Nach Kaderabeks Eigentor vollendete Pierre Kunde eine Umschaltsituation allein vor Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann in die rechte Ecke (62.). Andrej Kramaric konnte für Hoffenheim nur noch verkürzen (83.). Jean-Paul Boetius und Kunde machten in der Nachspielzeit mit dem Doppelschlag zum 5:1 alles klar.

Mainz springt durch den Erfolg von den Abstiegsrängen und ist 13., Hoffenheim verpasst die Champions-League-Plätze und fällt auf Rang acht.

TSG Hoffenheim - Mainz 05 1:5 (0:1)

0:1 Öztunali (33.)

0:2 Kaderabek (52., Eigentor)

0:3 Malong (62.)

1:3 Kramaric (83.)

1:4 Boetius (90.)

1:5 Malong (90.+3)

Hoffenheim: Baumann - Posch (77. Stafylidis), Benjamin Hübner (55. Baumgartner), Akpoguma (46. Kramaric) - Kaderabek, Rudy, Vogt, Grillitsch, Skov - Bebou, Locadia

Mainz: Zentner - Baku, St. Juste (90.+1 Alexander Hack), Niakhate, Martin - Fernandes, Malong, Öztunali - Boetius - Onisiwo (75. Awoniyi), Quaison (87. Latza)

Zuschauer: 23.129

Schiedsrichter: Bastian Dankert

Gelbe Karten: Akpoguma / Onisiwo, Malong, St. Juste

Rote Karte: - / Baku