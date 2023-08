Fußball-Bundesliga Frankfurts Marmoush gleicht in der Nachspielzeit gegen Mainz aus

Die Partie nahm nun an Intensität zu, Schiedsrichter Bastian Dankert musste viele Diskussionen moderieren, die Zweikämpfe wurden ruppiger. In Überzahl hielt Mainz die Frankfurter vom eigenen Tor weg. Der sehr aktive Anton Stach scheiterte nach einem Doppelpass aus spitzem Winkel noch an Trapp (74.), danach sah alles nach einem Mainzer Sieg aus. In der Nachspielzeit ließen die Mainzer dann Marmoush nach einer Flanke von Dina Ebimbe unbewacht, der am Fünfereck nur noch einschieben musste (90.+1).