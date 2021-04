Außenseiter-Sieg in der Bundesliga Starke Mainzer verhindern Bayerns vorzeitige Meisterfeier

Die Bayern wollten in Mainz ihre neunte Meisterschaft in Folge fix machen – doch es kam anders. Der Außenseiter führte schon zur Halbzeit mit zwei Toren und konnte auch am Ende jubeln. Manuel Neuer patzte.