In der Schlussphase stellte Ole Werner seine Bremer durch Einwechslungen offensiver ein, Chancen durch Lee Buchanan (71.) und Mitchell Weiser (75.) waren die Folge. Oliver Burke, gegen Dortmund und Stuttgart jeweils in der Nachspielzeit erfolgreich, kam in der 77. Spielminute in die Partie. Diesmal hatte der Schotte keine große Szene mehr, trotzdem gelang Werder noch der Anschluss: Ndicka hatte Ducksch im Strafraum am Fuß getroffen, Füllkrugs verwandelter Foulelfmeter blieb aber Ergebniskosmetik (90.+2).