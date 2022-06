Nach einer langwierigen Stoffwechselerkrankung und schwächeren Leistungen zum vorläufigen Ende seiner Zeit in der Bundesliga wechselte Götze 2020 in die niederländische Eredivisie zur PSV Eindhoven und gehörte dort zu den Stammkräften. In der abgelaufenen Saison stand Götze wettbewerbsübergreifend in 52 Partien für die Niederländer auf dem Platz, traf zwölfmal und legte elf Tore auf.