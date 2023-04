Bayern schlägt Freiburg dank de Ligt Der siegende Holländer

De Ligtgestalt: Exzellente Innenverteidiger hat der FC Bayern München eigentlich immer in seinen Reihen. In seltenen Glücksfällen sind die mehr als bloße Abräumer, verfügen über Führungs- und Offensivqualitäten. Nun ist Matthijs de Ligt noch keine ganze Saison Bayern-Profi, sticht aus dem bunten Strauß Transferflops der jüngeren Münchner Vergangenheit aber beeindruckend positiv hervor: mit defensiver Konsequenz, wichtigen Rettungstaten in der Liga wie in der Königsklasse – und nun mit dem Siegtor gegen den SC Freiburg, einem Gewaltschuss aus mehr als 20 Metern. Der erste Reflex des 23 Jahre alten Niederländers danach? Der Dank an den zuletzt oft so unglücklich aufspielenden Jamal Musiala, der ihm den Ball aufgelegt hatte. So tritt ein Führungsspieler auf.