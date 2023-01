Florian Wirtz kam dann in der 75. Minute im Wechsel für Diaby zu seinem Comeback, blieb aber blass. Für Gladbach sorgten dann ebenfalls Einwechselspieler für späte Spannung: Nach Querleger von Wolf im Strafraum schloss Lars Stindl mit Hilfe des Innenpfostens zum 3:1-Anschluss ab (82.). Mit einem sehenswerten Distanzschuss verkürzte Stindl dann sogar noch auf 2:3 (90. +3). Die nötige Wende kam damit aber zu spät. Für Mönchengladbach wird Leverkusen so langsam zum Angstgegner – es war die sechste Niederlage in Folge gegen Xabi Alonsos Team.