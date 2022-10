1:0 gegen Hertha BSC Füllkrug köpft Werder spät zum Sieg

Werder war die bessere Mannschaft, nutzte in einem zerfahrenen Spiel gegen Berlin aber lange seine Chancen nicht. Bis in der Schlussphase Niclas Füllkrug per Kopf zur Stelle war und seinen neunten Saisontreffer erzielte.