Fußballnationalspieler Niklas Süle hat sich im Bundesligaspiel von Bayern München beim FC Augsburg das Kreuzband gerissen. Das bestätigte der Klub in einer Mitteilung auf seiner Website. Das vordere Kreuzband im linken Knie sei betroffen.

Bei einem Kreuzbandriss fallen Spieler in der Regel mindestens ein halbes Jahr aus. Bis zur Europameisterschaft 2020 sind es weniger als acht Monate. Süle ist unter Nationaltrainer Joachim Löw Stammspieler in der Innenverteidigung.

Video Christof Stache/AFP

Süle werde noch am Sonntag operiert, heißt es in der Klubmitteilung. Damit bestätigten sich Befürchtungen von Bayern-Trainer Niko Kovac, der nach dem Spiel sagte: "Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist."

Süle hatte sich während eines Zweikampfs mit Augsburgs Florian Niederlechner verletzt und war nach einer Behandlungspause vom Feld gehumpelt. Es ist bereits der zweite Kreuzbandriss in Süles Karriere. In der Saison 2014/2015 hatte er noch im Trikot der TSG Hoffenheim über ein halbes Jahr pausieren müssen.

Ohne Süle hat der FC Bayern nun nur noch sechs Verteidiger im Kader, einer davon ist der 19 Jahre alte Lars Lukas Mai, der hauptsächlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird. Vor der Saison war Innenverteidiger Mats Hummels zu Borussia Dortmund gewechselt, dafür kamen Lucas Hernández von Atlético Madrid und Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart.