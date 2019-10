Fußball-Nationalspieler Niklas Süle droht eine lange Verletzungspause. Der Abwehrspieler verletzte sich beim 2:2 (1:1) seines FC Bayern am Samstag in Augsburg schwer am Knie. "Das, was ich jetzt schon gehört habe, ist, dass das Kreuzband beschädigt ist", berichtete der Münchner Trainer Niko Kovac. "Jetzt müssen wir schauen, inwieweit noch andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen wurden." Ein Kreuzbandriss zieht in der Regel eine Ausfallzeit von mindestens einem halben Jahr nach sich.

Zugezogen hatte Süle sich die Verletzung während eines Zweikampfs mit Augsburgs Florian Niederlechner, jedoch ohne direkte Einwirkung seines Gegenspielers. Nach einer Behandlungspause humpelte der Abwehrspieler noch vom Feld, später war er an Krücken gehend im Augsburger Stadion zu sehen. Für Süle war in der zwölften Spielminute David Alaba in die Partie gekommen.

Es wäre nicht die erste schwere Knieverletzung in Süles Karriere: Bereits zwischen Dezember 2014 und Juli 2015 hatte der 24-Jährige, damals noch in Diensten der TSG Hoffenheim, mit einem Kreuzbandriss pausieren müssen. Auch die Nationalmannschaft, in der Süle ebenfalls Stammspieler ist, müsste bei ähnlicher Ausfallzeit wohl bis kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft 2020 auf den Verteidiger verzichten.