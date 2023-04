»Was genau meinst du?«, fragte ein sichtlich aufgebrachter Kahn. »Du setzt es einfach immer irgendwo in die Landschaft, und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat.« Matthäus wiederholte daraufhin seinen Eindruck, der familiäre Umgang beim FC Bayern sei weniger geworden, sagte aber auch: »Ich mache hier keinen Privatkrieg. Du kannst mich jederzeit anrufen.« Matthäus verwies in Richtung Kahn auf Kontakte im Klub, »die du vielleicht gar nicht kennst.«

Kahn warf Matthäus daraufhin vor, ein Bild der Bayern-Vergangenheit zu zeichnen, das der Realität nicht entspreche. »Vielleicht leidet hier ja auch der eine oder andere an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung«, so der 53-jährige Ex-Kapitän der Münchner. Es hätten schon immer auch unpopuläre Entscheidungen im Sinne des sportlichen Erfolges getroffen werden müssen, zudem sei die Information zur Tuchel-Verpflichtung nicht vonseiten des FC Bayern an die Medien durchgestochen worden.