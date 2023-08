Der Verein hatte unmittelbar nach dem Gewinn des elften Meistertitels in Serie am letzten Bundesliga-Spieltag in Köln die Trennung von Kahn und auch von Sportvorstand Hasan Salihamidžić, 46, öffentlich gemacht. Beide waren bereits zuvor über die Entscheidung des Aufsichtsrates informiert worden. Im Gegensatz zu Salihamidžić reagierte Kahn nicht einsichtig und war sowohl beim Spiel in Köln als auch bei der Meisterfeier nicht mehr dabei. Die Reise sei ihm untersagt worden, sagte Kahn.

Der ehemalige Bayern-Kapitän sprach damals spontan vom »schlimmsten Tag« seines Lebens. Nach dem ersten großen Frust über die Trennung schlug auch Kahn versöhnliche Töne an. »Wir werden uns – wenn alles abgekühlt ist – zusammensetzen und in Ruhe über alles sprechen.« Das ist inzwischen geschehen.