Zum Kronzeugen dabei wurde Trainer Pál Dárdai, der mit seiner Grußbotschaft gleich zu Beginn der Sitzung den Nerv traf und die Mitglieder zu Standing Ovations animierte – und das zwei Tage nach dem 2:5 beim 1. FC Köln, das den Klassenerhalt zu einem theoretischen Konstrukt macht. Zwei Siege gegen Bochum und in Wolfsburg sind nun Pflicht.

Dárdai sorgt für gute Stimmung

»Wir sind leidenschaftliche Herthaner, deshalb sind wir hier«, sagte der Ungar, »wir haben noch eine kleine Hoffnung und versuchen in der Liga zu bleiben. Aber die Sache liegt nicht mehr in unserer Hand«, sagte Dárdai. Er bedankte sich trotz der sportlich und finanziell prekären Lage des Vereins für die Unterstützung in der Stadt und innerhalb des Vereins: »Die ist einfach top.«