Fußball-Bundesliga Schick schießt Leverkusen in die Champions League

Bayer 04 Leverkusen spielt auch in der kommenden Saison in der Champions League – dank Patrick Schick. Der tschechische Top-Torjäger half Bayer entscheidend dabei, die Partie bei der TSG Hoffenheim zu einem 4:2 (1:2) zu drehen. Erst machten sich die Leverkusener das Leben selbst schwer: Piero Hincapie leitete mit einem Ballverlust die Hoffenheimer Führung durch Georginio Rutter ein (22.). Schick glich per Direktabnahme aus (34.), Christoph Baumgartner köpfte die TSG aber postwendend zurück in Führung (36.).

Die seltenen Momente Wolfsburger Offensive waren allerdings durchaus ansehnlich – und kurz vor der Pause auch erfolgreich: Nach einem herausragenden Pass in die Tiefe von Lukas Nmecha legte Jonas Wind den Ball in die Mitte zum mitgelaufenen Yannick Gerhardt. Gerhardt, der 13 Jahre lang das Trikot des 1. FC Köln getragen hatte, traf zur Führung, verzichtete aber auf große Jubelgesten (44.). Nach der Pause schien Nmecha sogar noch nachzulegen, stand bei seinem vermeintlichen Treffer aber im Abseits (56.).

Dortmund ist Zweiter, Fürth ist Letzter, beide Klubs werden auf ihren Positionen bleiben. Beste Voraussetzungen für einen gemütlichen Sommerkick also – und viel mehr wurde es beim 3:1 (1:0)-Auswärtssieg des BVB auch nicht.

Die Fürther führten bei Stefan Leitls letztem Heimspiel als Kleeblatt-Trainer noch einmal vor, dass sie sich in der zweiten Saisonhälfte fußballerisch weiterentwickelt haben, waren in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und wären durch Branimir Hrgota fast in Führung gegangen (23.). Ein Abseitspfiff trübte die Freude jedoch. So brachte Julian Brandt den BVB erst in Führung (26.) und war auch mit dem zweiten Treffer zur Stelle (72.), nachdem Jessic Ngankam zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (70.). Felix Passlack traf zum Endstand (77.).