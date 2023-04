Die Frankfurter tun sich in der Bundesliga schon seit Wochen schwer, dementsprechend verunsichert wirkte die Mannschaft von Oliver Glasner von Beginn an. Die Eintracht hatte zwar mehr Ballbesitz, gegen kompakte Gladbacher war aber meist kein Durchkommen. Auch von den Gästen kam zunächst nicht viel – ehe sie nach einem traumhaften Angriff in Führung gingen. Florian Neuhaus spielte auf der linken Seite Marcus Thuram frei. Der Franzose, der den Verein im Sommer ablösefrei verlassen wird, sprintete Kristijan Jakić davon, zog in den Strafraum und legte quer auf Jonas Hofmann. Der Nationalspieler musste nur noch einschieben (13.).