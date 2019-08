RB Leipzig hat auch das zweite Ligaspiel unter Julian Nagelsmann gewonnen. Es ist der beste Bundesliga-Saisonstart in der noch jungen Leipziger Vereinsgeschichte. Zu Hause besiegte der Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0). Timo Werner (10. Minute) und Yussuf Poulsen (80.) trafen für Leipzig, Goncalo Paciência (89.) für Frankfurt. Leipzig ist damit vorerst Tabellenzweiter, Frankfurt liegt auf Rang zehn.

Kurz vor dem Spiel gab Leipzig die Vertragsverlängerung von Werner bis 2023 bekannt. In der Partie zeigte der Nationalspieler dann, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann. Zum ersten Mal traf der 23-Jährige an den beiden ersten Bundesligaspieltagen. Damit hat er saisonübergreifend in den vergangenen zehn Ligaspielen sieben Tore erzielt.

Sowohl Leipzig als auch Frankfurt versuchten von Beginn an, die Räume eng zu machen und früh zu pressen. Filip Kostic hatte in der sechsten Minute die erste Chance, verzog aber aus spitzem Winkel knapp. Vier Minuten später traf Werner nach einer Kopfballverlängerung von Poulsen gekonnt per Drehschuss zur Leipziger Führung. Es war der erste Torschuss von RB. Erst Werner und dann Christopher Nkunku hatten die Doppelchance aufs 2:0 (18.). Aber auch Frankfurt kam durch Paciência (27., 43.) vor der Pause zu Torgelegenheiten.

Traumtor Poulsen

In der zweiten Halbzeit verpasst es Werner nach Vorlage von Nkunku aus Kurzdistanz erneut, sein Team mit zwei Toren in Führung zu bringen (48.). In der Folge hatte Frankfurt mehr Ballbesitzphasen, Leipzig lauerte auf Konter. Erneut Paciência (65.) und Rode (72.) vergaben die besten Gelegenheiten für die Hessen. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit traf Poulsen per technisch anspruchsvoller Direktannahme aus knapp elf Metern zum 2:0. Frankfurt gab sich nicht auf, mehr als das Anschlusstor durch Paciência gelang den Hessen aber nicht mehr.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2:1 (1:0)

1:0 Werner (10.)

2:0 Poulsen (80.)

2:1 Paciência (89.)

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Konaté, Orban - Klostermann, Demme, Halstenberg - Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner

Frankfurt: Trapp - Abraham (87. Toure), Hasebe, Ndicka - Kohr, Rode (77. de Guzman) - Durm (77. Chandler), Kostic - Kamada - Paciência, Joveljic

Zuschauer: 40.108

Schiedsrichter: Cortus

Gelbe Karten: Demme, Poulsen / Paciência, Joveljic, Kohr